Пентагон подписал контракт на расширение выпуска в США алюминия для ракет и иного оружия

Договор на $45,5 млн заключен в связи с сокращением объемов производства металла высокой чистоты в Штатах на фоне более низкой стоимости выпуска этого сырья за рубежом

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США подписало соглашение с американской компанией Arconic Corporation , предусматривающее расширение объемов выпуска в стране алюминия высокой чистоты для производства ракетного и иных видов вооружений. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Пентагона.

По ее свидетельству, контракт на $45,5 млн заключен в связи с сокращением объемов производства алюминия высокой чистоты в Соединенных Штатах на фоне более низкой стоимости выпуска этого сырья за рубежом. Договор будет оплачен из средств, ранее ассигнованных Конгрессом США на дополнительную финансовую помощь Украине. Решение о подписании договоренности с Arconic Corporation было принято для "смягчения рисков национальной безопасности в случае промышленной мобилизации" в США, подчеркнуло военное ведомство.