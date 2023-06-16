В Ингушетии единственный черешневый сад намерен увеличить урожай почти в два раза

Руководство предприятия рассчитывает на урожай объемом до 120 тонн черешни

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Единственный черешневый сад в Ингушетии "Алмавит Фрут" намерен увеличить в 2023 году урожай почти в два раза и собрать 120 тонн черешни. Об этом ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Единственный черешневый сад получил первый урожай в прошлом году. В этом году руководство предприятия рассчитывает на урожай объемом до 120 тонн черешни. Также черешню выращивают в крупнейшем садоводческом комплексе нашей республики "Сад-Гигант Ингушетия", но они больше ориентированы на яблоки", - сказал Калиматов.

По его словам, в 2022 году в саду "Алмавит Фрут" было собрано около 70 тонн черешни.

"В будущем в садоводческом предприятии намерены увеличивать объемы урожая. Инвесторами и владельцами сада являются два брата, которые очень ответственно подходят к своей работе. Поставлять урожай будут как на местный рынок, так и в соседние регионы и даже крупные города", - добавил глава региона.

Сад "Алмавит Фрут" был заложен в 2018 году на 42 га по итальянской технологии. Саженцы крупноплодной черешни для посадки агропредприятием были закуплены в Молдавии и Италии. Предприятию была оказана господдержка в размере более 25 млн рублей для возмещения части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Кроме того, на развитие мелиорации предприятию дополнительно выделили более 3 млн рублей. В 2022 году предприятие расширило площади посадки в два раза - до 84 га.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.