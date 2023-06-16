Глава ОСК заявил, что контейнеровозы "река-море" будут независимы от импортных частей

Георгий Полтавченко отметил, что создание собственного контейнерного флота такого класса - одна из важнейших задач в развитии транспортного коридора "Север-Юг"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российские контейнеровозы типа "река-море", серийное строительство которых запускается впервые в стране, будут укомплектованы полностью отечественным оборудованием и не будут зависеть от импорта. Создание собственного контейнерного флота такого класса - одна из важнейших задач в развитии транспортного коридора "Север-Юг", написал в своем Telegram-канале председатель совета директоров АО "ОСК" Георгий Полтавченко, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ в пятницу.

"Создание российского контейнерного флота - это еще одна важнейшая задача по развитию транспортного коридора "Север-Юг". Отмечу особо, что ранее Россия собственные контейнеровозы типа "река-море" никогда не строила. Эти суда будут полностью комплектоваться российским оборудованием, главными энергетическими установками и современным пропульсивным комплексом. По этому направлению у "ОСК" хороший задел в части полного импортозамещения", - отметил Полтавченко.

Он напомнил, что закладка головного универсального контейнеровоза типа "река-море" прошла в Астрахани в мае этого года. Новые суда проекта 00108 смогут перевозить 531 контейнер международного стандарта, в том числе рефрижераторные охлаждаемые контейнеры, а их параметры позволят им перевозить также любые сухие грузы, такие как пиломатериалы, лес, зерно, генеральные грузы. У судов этих будет и большая вместимость по перевозке длинных и негабаритных грузов.

"Также в Астрахани, на базе Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК), мы сейчас строим новые дноуглубительные земснаряды, с помощью которых будут обслуживаться наши российские внутренние водные пути. Дноуглубление и содержание рек с необходимым для прохода крупных судов уровнем глубин, это тоже масштабная государственная задача. Президент России ранее уже дал поручение по развитию в Астраханской области на базе предприятий ОСК центра строительства дноуглубительного флота", - добавил Полтавченко.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.