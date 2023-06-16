Кавказ.РФ поддержит развитие санаторной инфраструктуры СКФО

Исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и управляющий партнер компании "Инвестиции Запад" Роман Чичканов договорились совместно развивать санаторно-курортный туризм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Единый институт управления Северного Кавказа АО "Кавказ. РФ" будет развивать санаторно-курортный туризм в округе. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе института.

"На площадке Петербургского международного экономического форума исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и управляющий партнер компании "Инвестиции Запад" Роман Чичканов подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились совместно развивать санаторно-курортный туризм на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания "Инвестиции Запад" реализует в Ставропольском крае инвестпроект пятизвездочного санатория Mayrveda Kislovodsk - члена ассоциации лучших оздоровительных отелей мира Healing hotels of the World.

"Будучи институтом развития, мы стремимся максимально задействовать свои инструменты во всех приоритетных отраслях экономики СКФО. Конечно, для Кавказа, в частности, Ставропольского края и Кавминвод, оздоровительный туризм - не просто приоритетная отрасль, а ведущая. И мы с радостью подключимся к работе над улучшением санаторно-курортного обслуживания, расширению инфраструктуры и подготовке кадров", - отметил Тимижев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что помимо Кавминвод, большим потенциалом для развития оздоровительного туризма обладают горнолыжные курорты Северного Кавказа. При отелях "Архыза", "Эльбруса" и "Ведучи" действуют специальные программы для красоты и здоровья, открыты спа-центры с профилактическими процедурами - в сочетании с горным и лесным воздухом они дают максимально положительный эффект.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.