Минтранс Венесуэлы заявил, что продолжает развивать новые направления для туристов из РФ

По словам главы ведомства Рамона Селестино Веласкеса Арагуаяна, россияне теперь узнают больше о пляжах, национальной кухне, культуре республики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Венесуэла продолжает развивать новые туристические направления, чтобы россияне узнали больше о том, чем богата эта страна, сообщил корреспонденту ТАСС министр транспорта южноамериканской республики Рамон Селестино Веласкес Арагуаян на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы открываем все больше возможностей для россиян, и это не только [остров] Маргарита, россияне теперь узнают больше о том, что есть внутри страны, больше о пляжах, национальной кухне, культуре", - сказал министр после подписания меморандума о взаимопонимании между компаниями Conviasa и "Аэрофлот".

Он также подчеркнул, что "российские инвестиции в настоящее время прибывают" в страну, и "это важно, потому что они приходят для укрепления всей туристической инфраструктуры" Венесуэлы.

По словам Веласкеса Арагуаяна, в Венесуэле "есть прекрасные туристические направления". В частности, он упомянул Национальный парк Канайма, который, по его мнению, является "самым красивым в мире", где располагается водопад Анхель - "самый большой водопад в мире". Он добавил, что более 40% территории Венесуэлы - это национальные парки, которые находятся под охраной. Министр отметил, что Венесуэла - это "страна с множеством направлений", где можно найти пляжи, как на архипелаге Лос-Рокес и острове Маргарита; горы, как в Национальном парке Канайма; снежные пейзажи в Андах и пустыню в штате Фалькон.

Как сообщило в пятницу министерство транспорта Венесуэлы на своей странице в Twitter, "меморандум о взаимопонимании послужит для заключения интерлайн-соглашения". Со своей стороны министр транспорта Венесуэлы написал в Twitter, что "в перспективе полеты будут осуществляться под общим кодом".

В эту пятницу российская авиакомпания "Аэрофлот" и венесуэльская Conviasa подписали меморандум о взаимопонимании, что является первым шагом к заключению соглашения о совместной эксплуатации рейсов через механизм код-шеринга.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.