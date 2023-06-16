Северная Осетия и Запорожье договорились о сотрудничестве

Стороны договорились об установлении и расширении деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства Запорожской области и Северной Осетии, а также развитии межрегиональной экономической интеграции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Северная Осетия и Запорожская область будут сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ глава Северной Осетии Сергей Меняйло и временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

"Буквально неделю назад мы с Евгением Витальевичем [Балицким] уже встречались в Запорожской области, мы заинтересованы в сохранении и расширении двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах деятельности двух регионов, укреплении межрегионального сотрудничества. Уверен, что это взаимодействие будет двигаться только по нарастающей и послужит развитию как Северной Осетии, так и Запорожской области", - сказал Сергей Меняйло.

Стороны, в частности, договорились об установлении и расширении деловых связей между субъектами малого и среднего предпринимательства Запорожской области и Северной Осетии, развитии межрегиональной экономической интеграции в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, взаимодействие с социально ориентированными негосударственными некоммерческими организациями, развитие рынка интеллектуальной собственности, а также во многих других областях.

Ранее Сергей Меняйло и Евгений Балицкий провели рабочую встречу в Мелитополе, где также подписали соглашение, предусматривающее шефство Республики Северная Осетия-Алания над Черниговским районом Запорожской области.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.