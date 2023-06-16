Кавказ.РФ и Росконгресс будут организовывать выставочные мероприятия на Северном Кавказе

Мероприятия будут направлены на увеличение инвестиционной и туристской привлекательности, а также роста социально-экономического благополучия округа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Институт развития СКФО Кавказ.РФ и Фонд Росконгресс займутся организацией конгрессно-выставочных мероприятий на Северном Кавказе. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Кавказ. РФ.

"Институт развития СКФО Кавказ.РФ и Фонд Росконгресс заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках подготовки и проведения мероприятий, направленных на увеличение инвестиционной и туристской привлекательности, а также роста социально-экономического благополучия округа. Подписи под документом поставили генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Церемония подписания соглашения состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместная работа организаций будет включать в себя подготовку и проведение выставочных мероприятий, направленных на увеличение инвестиционной и туристской привлекательности, а также роста социально-экономического благополучия СКФО, участие в иных мероприятиях, направленных на продвижение инвестиционного и туристического потенциала субъектов округа.

По данным пресс-службы, отдельное внимание в рамках реализации подписанного соглашения будет уделено организации Кавказского инвестиционного форума и Российского туристического форума "Путешествуй!", а также ряда других мероприятий. Перечень направлений сотрудничества и форматов взаимодействия, предусмотренный подписанным соглашением, может дополняться по обоюдному согласию сторон.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.