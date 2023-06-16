"Единая Россия" закрепит понятие "частичная занятость" на законодательном уровне

Замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев отметил, что это предложение направлено на улучшение материального положения людей и создание экономики, в которой они имеют высокие доходы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" внесут поправку о частичной занятости ко второму чтению законопроекта о занятости населения по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале ЕР.

"Президент говорит о том, что у нас есть определенные категории граждан, которые не могут работать полностью и при этом получать пособия. Например, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, или лица, ухаживающие за инвалидами и пожилыми людьми, где выплата составляет всего 1,2 тыс. рублей. Но эти люди проявляют готовность работать неполный рабочий день. И президент предложил ввести понятие "частичная занятость" для того, чтобы они могли таким образом работать, самореализовываться, получать дополнительно деньги, не теряя пособий и выплат", - приводятся в сообщении слова замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева.

Он добавил, что это предложение направлено на улучшение материального положения людей и создание экономики, в которой, как отмечал Путин, люди имеют высокие доходы.

"Также частичная занятость решает не только экономические задачи, потому что на сегодняшний день мы испытываем дефицит ресурсов на рынке труда - безработица на рекордно низком уровне. Началось оживление нашей экономики, активное расширение целого ряда производств, работодатели жалуются на нехватку людей, которые бы работали. Поэтому нужно создать такие условия для людей", - заключил Исаев.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Владимир Путин предложил распространить выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и на тех, кто работает в формате частичной занятости и закрепить это понятие в законе. Он поручил парламенту "как можно быстрее принять соответствующие нормы".