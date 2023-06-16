МЭР предлагает господдержку для компаний реального сектора с выручкой от 2 до 4 млрд руб.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова заявила, что речь идет о предприятиях, которые переросли критерии малого и среднего бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает распространить меры господдержки на предприятия реального сектора с выручкой от 2 до 4 млрд рублей, которые переросли критерии малого и среднего бизнеса. Об этом в пятницу сообщила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы предлагаем выйти за критерии МСП и в периметр поддержки включить предприятия с выручкой от 2 до 4 млрд рублей, но только в ряде отраслей реального сектора с высоким мультипликативным эффектом, и сделать доступными для них инструменты гарантийной поддержки и льготные кредиты", - сказала замглавы Минэкономразвития.

Ранее глава государства поручил правительству до конца 2023 года подготовить специальные меры поддержки для предприятий, которые выросли и не могут обратиться за господдержкой. Речь идет о так называемой категории МСП+, "некрупных предприятиях, которые, несмотря на известные трудности, выросли за последние годы и по формальным критериям, таким как занятость, выручка, уже не могут обратиться за помощью, господдержкой, но находятся в важной стадии роста, важной фазе роста, нуждаются в ресурсах".

Путин также назвал правильным дополнительное обучение участников социального контракта предпринимательским навыкам на базе центров "Мой бизнес" и отметил, что проходить это должно "конечно, за счет государства".

Образовательный блок

Как сообщила Илюшникова, "средства на образовательный блок уже заложены в бюджет программы социального контракта, а обеспечить высокую выживаемость и устойчивость создаваемым предприятиям должны предпринимательские компетенции, которые они получат не в вузе, а на базе специально созданной инфраструктуры поддержки бизнеса". По ее словам, в центрах "Мой бизнес" уже прошли обучение более 500 тыс. предпринимателей.

"Сформированные программы являются обязательными для получения грантов для молодых и социальных предпринимателей, и логично их расширить на получателей социального контракта", - добавила замминистра.

Комментируя слова президента о том, что зонтичный механизм кредитования МСП необходимо продлить до 2030 года, Татьяна Илюшникова отметила, что в рамках реализации этого инструмента в 2022 году выданы кредиты на общую сумму 215 млрд рублей.

"Решение президента позволит нарастить объемы этой программы", - заключила она.