На Ямале начали использовать беспилотник БВС ВТ-440, способный доставлять 100 кг грузов

Исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев отметил, что полетное время такого аппарата составляет 4,5-5 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Беспилотник вертолетного типа БВС ВТ-440 задействовали на Ямале для доставки грузов. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас на [Петербургском международном экономическом] форуме мы представили беспилотник массой 450 кг с целевой нагрузкой 100 кг, полетное время такого беспилотника составляет 4,5-5 часов, скорость - порядка 150 км/ч. Это серьезный дальний беспилотник вертолетного типа. Сейчас он работает в интересах крупного заказчика: доставляет грузы в районе Ямала", - сказал Анцев.

По словам исполнительного директора, у компании есть интересные линейки вертолетного типа от 30 кг до 500 кг. "Они нацелены на различные цели: мониторинг, доставка грузов, геологоразведка", - пояснил он.

Анцев также отметил, что в ближайшее время "Радар ммс" планирует представить беспилотники самолетного типа взлетной массой 150-200 кг, которые могут перевозить грузы, выполнять задачи мониторинга.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.