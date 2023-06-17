Банк России хочет запустить биоэквайринг в 2023 году

Речь идет о том, чтобы оплачивать покупки до определенных сумм при помощи технологии распознавания лица

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Банк России планирует запустить в этом году биоэквайринг, заявила в интервью телеканалу РБК на полях Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий", - сказала она.

По словам Скоробогатовой, речь идет о том, чтобы оплачивать покупки до определенных сумм при помощи технологии распознавания лица.

"С точки зрения инноваций это точно можно будет распространить на всю страну, во всех торговых сетях", - отметила первый замглавы регулятора.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.