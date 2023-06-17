Делегация Владимирской области заключила на ПМЭФ инвестсоглашения на 11,6 млрд рублей

По итогам реализации инвестпроектов должно быть создано около 1 500 рабочих мест

ТАСС, 17 июня. Делегация Владимирской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключила 9 инвестиционных соглашений на общую сумму 11,6 млрд рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Заключили более 15 соглашений, из них 9 - об инвестициях на общую сумму почти 11,6 млрд рублей. По итогам реализации инвестпроектов должно быть создано около 1 500 рабочих мест. Это перспективы ближайшей пятилетки", - говорится в сообщении.

Так, заключено инвестсоглашение с компанией "НТС" об открытии в Кольчугинском районе производства блоков из автоклавного газобетона стоимостью более 900 млн рублей. Компания "Термолазер" создаст во Владимире технопарк "Плазар" за 425 млн рублей. Предприятие "Гравис" направит около 400 млн на открытие производства промышленной окраски рулонного металла в Александровском районе.

Также заключены соглашения о сотрудничестве с президентским фондом "Круг добра". "Для цифровизации региона ценны заключенные на форуме письменные договоренности со "Сбером" и "1С". Для развития культурной, туристической и других сфер заключили соглашения с Минпромторгом РФ и Костромской областью. Закрепили на бумаге партнерство с "Новикомбанком" и "Промсвязьбанком", - добавил Авдеев.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.