Сечин: США отказываются от политики открытых дверей, стремясь удержать лидерство

Глава "Роснефти" считает, что рыночная экономика больше не работает в качестве основного механизма глобального регулирования движения капитала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. США отказываются от политики открытых дверей, главным принципом которой было обеспечение равного доступа к товарам и рынкам, в попытке удержать свое лидерство. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Уверенная в себе и своих конкурентных преимуществах Америка добивалась максимального снятия любых барьеров. А вот теперь можно сказать: "Осторожно, двери закрываются!", - сказал Сечин. По его словам, Америка, потерявшая конкурентное превосходство, демонтирует политику открытых дверей, стремясь удержать ускользающее лидерство.

Глава "Роснефти" также отметил, что рыночная экономика больше не работает в качестве основного механизма глобального регулирования движения капитала. В условиях высокой инфляции, высоких процентных ставок, разрыва глобальных цепочек и рисков дефицитов государство становится главным гарантом безопасности, а сама безопасность - приоритетом.

"Задачи реиндустриализации, локализации жизненно важных производств, милитаризации экономики, обеспечения и пополнения товарных запасов, ресурсной безопасности - все это внеэкономические задачи, которые не под силу частному капиталу, даже крупному, который теперь если может существовать, то только в режиме государственно-частного партнерства", - добавил Сечин.