Ингушетия намерена снизить кредиторскую задолженность почти на 1 млрд рублей до 2024 года

Объем долговых обязательств по мерам бюджетного принуждения в регионе сократился с 3,9 млрд рублей до 31 млн рублей

МАГАС, 17 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают снизить кредиторскую задолженность республики с 1,4 млрд рублей до более чем 500 млн рублей до конца 2023 года. Об этом рассказал ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"При поддержке президента России и при содействии Минфина России за последние три года нам удалось обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы и решить проблемы, копившиеся годами. Объем кредиторской задолженности с 5,8 млрд рублей снижен до 1,49 млрд рублей. До конца текущего финансового года, а при неблагоприятных условиях - в первом квартале 2024 года, мы планируем снизить объем просроченной кредиторской задолженности до минимального порога [в] 500-550 млн рублей, удовлетворяющего требованиям бюджетного законодательства", - сказал Калиматов.

По его словам, объем долговых обязательств по мерам бюджетного принуждения в регионе сократился с 3,9 млрд рублей до 31 млн рублей.

"Таким образом, за четыре года объем долговых обязательств сокращен в 3,6 раза, с 11,8 до 3,3 млрд рублей. Должен отметить, что этому способствовала плодотворная работа правительства региона, и, конечно же, поддержка правительства РФ. Кроме того, наши действия по развитию собственной налоговой базы, легализации бизнеса, привлечению инвесторов, а также снижению налоговой нагрузки на предпринимателей также дали определенные результаты", - добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что общий долг Ингушетии в 2019 году, куда входил госдолг, меры бюджетного принуждения и кредиторская задолженность, составлял 11,8 млрд рублей. Госдолг Ингушетии на данный момент составляет 1,9 млрд рублей, он реструктуризирован и должен быть погашен до конца 2029 года.

Меры бюджетного принуждения

Глава региона также отметил, что последний платеж по мерам бюджетного принуждения Ингушетия намерена совершить в декабре 2024 года.

"Остаток долга, а это чуть более 31 млн рублей, мы хотели погасить еще весной, но Минфин России рекомендовал нам выплатить оставшуюся сумму в декабре, мы так и сделаем, и в следующем году мы рассчитываем, что с нас будут сняты меры бюджетного принуждения. Эта ситуации очень мешает развиваться бизнесу. Даже если инвестор заходил в наш регион, мы могли оказать ему софинансирование только в размере 1%, тогда как в других регионах это примерно от 5% до 20%", - сказал Калиматов.

По его словам, в 2019 году сумма задолженности по мерам бюджетного принуждения составляла 3,9 млрд рублей. "Жесткая экономия и наведение порядка в бюджетной сфере в том числе помогли нам закрыть этот долг", - добавил руководитель субъекта.

В октябре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии заключить соглашение с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности региона. После этого в некоторых СМИ назвали Ингушетию банкротом, попавшим под внешнее управление. Однако министр финансов республики Магомет-Шарип Эсмурзиев сообщал, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.