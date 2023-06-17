Саратовская область заключила с бизнесом контракты на сумму 50 млрд рублей по итогам ПМЭФ

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, в регионе появятся более 2 тыс. рабочих мест благодаря реализации проектов

ТАСС, 17 июня. Власти Саратовской области подписали соглашения с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд рублей по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Инвесторы готовы развивать отрасли тяжелой промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Это и создание новых, и модернизация уже действующих предприятий. Наша делегация поработала продуктивно. Подписали соглашений на сумму 50,5 млрд рублей - это чуть больше, чем по итогам прошлого форума", - написал глава региона.

По его словам, в Саратовской области благодаря реализации проектов появится более 2 тыс. рабочих мест.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства области, на ПМЭФ были подписаны соглашения о строительстве и модернизации восьми промышленных предприятий в регионе. Кроме того, на форуме заключили два соглашения в сфере АПК с общей суммой инвестиций 2,4 млрд рублей. Ожидается строительство зимних теплиц с электродосвечиванием в Гагаринском районе Саратова, а также модернизация Балашовского сахарного завода.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.