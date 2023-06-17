Якутия на ПМЭФ подписала соглашения на сумму почти 93 млрд рублей

Глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что для развития социально-экономической сферы республики форум прошел успешно

ТАСС, 17 июня. Власти Якутии на полях Петербургского международного экономического форума подписали 12 соглашений на общую сумму почти 93 млрд рублей, все они направлены на развитие республики, сообщила пресс-служба правительства региона.

"На полях Петербургского международного экономического форума подписано 12 соглашений, направленных на социально-экономическое развитие республики, на общую сумму почти 93 млрд рублей. Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что для развития социально-экономической сферы республики форум прошел успешно", - говорится в сообщении.

Так, подписано соглашение с ПАО "Туполев" о приобретении до 2030 года 12 единиц магистральных воздушных судов отечественного производства Ту-214 для авиакомпании "Якутия". В рамках соглашения, подписанного с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, уже в начале сентября этого года в Якутске откроется пятый в стране кампус "Школы 21" по подготовке ИТ-специалистов. Здесь бесплатно смогут учиться как молодые ребята, так и взрослые и даже пожилые люди. Открытие такой современной школы позволит бурно развивающейся IT-индустрии республики чувствовать себя уверенно с точки зрения обеспечения кадрами.

"Также на форуме республика подписала ряд важных соглашений, в том числе с Государственной транспортной лизинговой компанией и АО "ГЛОНАСС", проведено большое количество переговоров с ведущими корпорациями, бизнесменами страны, которые инвестируют республику. Огромный интерес к Якутии проявляют Индия, Китай, Казахстан. С представителями этих стран намечены дальнейшие пути по увеличению товарооборота", - отметила пресс-служба.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.