Фонд "Сколково" заключил шесть соглашений на ПМЭФ

Речь идет о партнерстве с Латинской Америкой, Сбером, ОЭЗ "Технополис Москва" и регионами России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Фонд "Сколково" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал шесть стратегических соглашений с российскими и зарубежными партнерами, цель которых - развитие сектора высоких технологий и обмен опытом, сообщили в пресс-службе фонда. Речь идет о партнерстве с Латинской Америкой, Сбером, ОЭЗ "Технополис Москва" и регионами России.

Соглашение о сотрудничестве подписали на полях ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин и председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов. Сотрудничество предполагает продолжение комплексной работы по развитию ассистивных технологий и технических средств реабилитации на базе ИНТЦ "Валдай", который является региональным представителем фонда с 2022 года. Фонд "Сколково" также подписал соглашение с Самарским государственным медицинским университетом Минздрава России, которое позволит усилить взаимодействие по развитию стартапов СамГМУ и проводить совместные акселерационные программы. У стартапов фонда будет возможность использовать ресурсы вуза для разработки и апробации инноваций в клиниках СамГМУ. В свою очередь "Сколково" будет оказывать экспертную поддержку студенческим стартапам и способствовать получению статуса участника фонда.

Партнерство фонда "Сколково" и ФГБУ "Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины" Минздрава России предполагает разработку и внедрение современных медицинских технологий в лечебную практику. На ПМЭФ стороны договорились поддерживать друг друга в сфере научно-исследовательского, образовательного и инновационного потенциала. Будут организованы опытные испытания инновационных разработок и технологий и совместные научно-образовательные мероприятия. "НМИЦ ТПМ" планирует оказывать методическую и научную поддержку резидентам "Сколково".

Подписание меморандума с латиноамериканской корпорацией Iberatlantic ("Ибератлантик") заложило основу для партнерства и реализации взаимовыгодных проектов. В рамках сотрудничества со "Сколково" она будет помогать резидентам фонда в выходе на международные рынки. Корпорация содействует технологическим компаниям в привлечении инвестиций и установлении сотрудничества с основными игроками в Латинской Америке и Африке.

Фонд "Сколково" также подписал соглашение со "Сбером" - он стал партнером программы возмещения инвестиций в университетские стартапы, реализуемой "Сколково". Теперь "Сбер" станет партнером федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки России. В рамках федерального проекта проводится программа возмещения инвестиций в вузовские стартапы. Она позволяет частным инвесторам возместить до 50% своих вложений.

На ПМЭФ фонд "Сколково" заключил партнерство с особой экономической зоной "Технополис Москва" - соглашение открывает возможности резидентам обоих технопарков обмениваться опытом, искать новых партнеров и привлекать дополнительные инвестиции. Производители смогут разрабатывать совместные решения, использовать ресурсы обеих площадок для проведения научных исследований, участвовать в грантовых и акселерационных программах, работать над комплексными проектами устойчивого развития. Это позволит оптимизировать многие процессы по разработке, коммерциализации и масштабировании производств, ускорит темпы выпуска оригинальной и импортозамещающей продукции.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.