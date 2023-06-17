Готовность Волжского моста и трассы "Обход Тольятти" превысила 80%

Все факторы, негативно влияющие на скорость строительства, были преодолены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Технический уровень готовности проекта по строительству моста через Волгу и трассы "Обход Тольятти" в Самарской области превысил 80%. Об этом губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Стадия готовности проекта в целом, технический уровень готовности превышает 80%. Напомню, что в состав проекта входит не только мост через Волгу, не только мостовой переход, но и еще 100 км новой трассы. <…> Мы рассчитываем, что до конца года участок дороги, который может быть востребован жителями нескольких населенных пунктов, запустим в эксплуатацию", - сказал Азаров.

Губернатор добавил, что в следующем году планируется ввести в эксплуатацию и мост через Волгу. При этом все факторы, негативно влияющие на скорость строительства, были преодолены.

"Главным вызовом стало то, что поставки металлоконструкций, металла осуществлялись с "Азовстали" (завод в Мариуполе - прим. ТАСС). <…> С начала СВО эти поставки были прекращены. Именно в рамках Санкт-Петербургского форума прошлого года мы этот вопрос окончательно дожали с Министерством строительства [и жилищно-коммунального хозяйства] Российской Федерации. <…> Объединение усилий [позволило] не допустить значительных отставаний от графика производства работ", - сообщил Азаров.

Строительство моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5 "Урал" началось в конце 2019 года. В прошлом году Самарская область получила дополнительную федеральную поддержку в виде инфраструктурного бюджетного кредита объемом более 9 млрд рублей для строительства объекта. Кроме того, компания "ДОМ.РФ" также предоставила концессионеру 24 млрд рублей в рамках механизма инфраструктурных облигаций. Объем финансирования строительства моста через Волгу и обхода Тольятти увеличился на 19,5 млрд рублей - почти до 140 млрд рублей - из-за роста цен на стройматериалы.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.