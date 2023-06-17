Эксперт: разработчики из РФ и Китая сталкиваются с нарушениями их прав за рубежом

Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что их активы либо отобрали, либо пытаются отнять сейчас

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Российские и китайские разработчики, работающие в сфере технологий за пределами своих стран, сегодня сталкиваются с дискриминацией по национальному признаку, их активы либо отобрали, либо пытаются отнять сейчас. Об этом в субботу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"У тех ребят, которые сделали отдельную карьеру в технологиях, у них у всех все отобрали. Пришли и отобрали. Сказали: "нет, русские, китайцы, все, что вы создали, все ваши активы по принципу национального происхождения отобраны". Или отбираются сейчас", - сказал Песков на сессии "Борьба за таланты: кадровый суверенитет - 2023. Как удержать молодежь в России?".

Он отметил, что такие действия вызывают чувства угрозы и страха у представителей технологического сообщества. "Люди это почувствовали. И у них с одной стороны [сейчас] возникают национальные долгосрочные задачи - понятно, что в стране (в России - прим. ТАСС) можно в ближайшие 20 лет делать блестящую карьеру в сфере технологий. Великие карьеры. А с другой стороны, там [за рубежом] никто не ждет. И мне кажется, что сейчас пришло время под эту новую логику <…> нам и модель работы с талантами надо постараться максимально перестроить", - заключил спецпредставитель президента РФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.