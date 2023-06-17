Никарагуа приглашает российские компании участвовать в проекте расширения порта Коринто

Манагуа рассчитывает в три раза увеличить мощность этого порта, сообщил спецпредставитель президента по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Никарагуа хочет укрепить морской путь Владивосток - Коринто и приглашает российские компании участвовать в проектах, связанных с созданием инфраструктуры в латиноамериканском порту. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо.

"В настоящее время Никарагуа имеет прямой маршрут морского сообщения с Россией, который мы хотим укрепить. Это маршрут Владивосток - Коринто, который является нашим портом в Тихом океане. Мы в три раза увеличиваем мощность этого порта, и российские компании приглашаются к участию в процессах строительства и оснащения, которые проводятся в рамках стандартных международных тендеров", - сказал собеседник ТАСС.

Манагуа также работает над строительством нового порта в Карибском бассейне и приглашает все мировые, в том числе российские компании, присоединиться к этому проекту, который придаст огромный импульс для развития Никарагуа и укрепит ее логистические возможности. Власти Никарагуа планируют начать строительство этого порта в 2024 году благодаря финансированию, которое они обеспечивают за счет Центральноамериканского банка экономической интеграции.

По словам Лауреано Ортеги Мурильо, вопрос логистики "чрезвычайно важен", поскольку его страна в настоящее время работает над созданием нового мирового экономического и торгового порядка, не подверженного "незаконным санкциям" США и ЕС.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.