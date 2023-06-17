Эксперт: аудитория контента из РФ на Ближнем Востоке может превзойти западноевропейскую

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева заявила, что более 70% всех международных продаж последних полутора лет - это продажи в Азию, включая, в первую очередь, Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Аудитория российского контента в странах Ближнего Востока в перспективе может превзойти по объему ушедшую аудиторию западных стран, таких как Германия и Франция. Такое мнение выразила в субботу заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева.

"Выход на Ближний Восток позволит частично возместить выпадение экспортной выручки из-за закрывшихся для России западных рынков. Я согласна с коллегами из индустрии, что при взаимодействии с этой территорией можно получить аудиторию в разы больше, чем в Германии и Франции, которые ранее являлись одними из крупнейших рынков для дистрибуции отечественных фильмов", - сказала она на сессии "Диалог культур в эпоху глобальных изменений" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Более 70% всех международных продаж последних полутора лет - это продажи в Азию, включая, в первую очередь, Китай, отметила Голубева. Кроме того, из стран Персидского залива для России наиболее интересна Саудовская Аравия.

"С начала 2022 года мы не продавали наши фильмы в Германию, Францию, Польшу, США. Однако с 2023 года мы возобновили работу с партнерами из Японии. Продажи в Южную Корею сохранены на прежнем уровне. Работа с компаниями-дистрибьюторами из Латинской Америки стабильно продолжается, несмотря на то, что рынок Латинской Америки частично контролируется американскими корпорациями. Мы усилили наши позиции и на рынке проката в Монголии. Сборы 2022-2023 годов уже сейчас составили 70% от сборов периода 2016-2021 годов", - добавила она.

В январе 2023 года компания "Централ партнершип" (ЦПШ), которая входит в "Газпром-медиа", также заключила двухлетний эксклюзивный контракт с крупнейшим на Ближнем Востоке кинодистрибутором Four Star Films. "Эта компания сотрудничает с кинотеатрами в странах Персидского залива, а также на Кипре, в Палестине, Судане, Эфиопии. В рамках этого контракта мы успешно выпустили в прокат фильмы "Чебурашка" и "Вызов". Для сравнения - до этого партнерства, в период с 2016 по 2021 год, в прокат вышло 8 фильмов ЦПШ. Начиная с 2022 года в прокат в этом регионе вышло уже 3 фильма, и сборы за 2022-2023 годы составили порядка 55% от сборов периода 2016-2021 годов", - рассказала она.

Диалог разных культур может состояться, если есть объединяющий фактор, такой как общие ценности, добавила Голубева. "Согласно январскому указу президента России для нашей страны приоритетом выбрано сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Арабская культура также ориентирована на традиционные ценности. Поэтому мы предполагаем, что создаваемый нами контент - семейные комедии, патриотические фильмы, историческое кино - будет пользоваться даже большим спросом у арабской аудитории, нежели чем у западноевропейской", - заключила она.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.