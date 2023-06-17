Московским IT-компаниям помогут выйти на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки

Город софинансирует 85% стоимости участия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Компании в сфере IT из Москвы смогут выйти на новые зарубежные рынки благодаря участию в акселераторе GoGlobal. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Компании Москвы, которые занимаются разработкой сервисов и компьютерных программ, могут выйти на новые зарубежные рынки благодаря участию в экспортном акселераторе GoGlobal. Подать заявку могут общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели из IT-отрасли без бюджетных задолженностей, зарегистрированные не менее полугода назад. Прием заявок открыт до 23 июня. Город софинансирует 85% стоимости участия", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, 20 компаний, отобранных в мае, приступили к программе и проверяют международный спрос на свой продукт. Сейчас уже набираются предприниматели для участия во втором потоке этого года. Акселератор рассчитан как на опытных экспортеров, так и на тех, кто только планирует выходить на международный рынок. Технологическим компаниям Москвы помогут разработать и реализовать стратегию по масштабированию за рубежом, а также найти возможности для устойчивого развития. Обучение длится три месяца.

Уточняется, что модули программы адаптируются под потребности каждой команды в зависимости от продукта и задач. Те участники, у которых уже есть единичные продажи за рубежом, смогут найти новых клиентов и дополнительные каналы сбыта, а также внедрить изменения, которые увеличат выручку.

Выпускники предыдущих программ смогли наладить экспортные продажи в новых странах, не выезжая из Москвы. Например, разработчик курсов по улучшению личностных навыков начал продавать свой продукт в Казахстане и Узбекистане, а онлайн-школа для HR-специалистов и руководителей заключила контракт с партнерами из Азии.

Акселератор GoGlobal реализует Московский экспортный центр, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города, совместно с Фондом развития интернет-инициатив с 2020 года. За это время прошло уже семь потоков. Только за 2022 год при поддержке города в программе приняли участие 60 московских ИТ-компаний. В результате предприниматели заключили контракты на поставку информационных услуг с партнерами из Сербии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Армении, Казахстана, Узбекистана и других стран.