В ЕАЭС реализуют семь приоритетных транспортных проектов

Заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии Елена Шерышева сообщила, что шесть из них касаются строительства или реконструкции дорог

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Список приоритетных интеграционных транспортных проектов ЕАЭС включает семь проектов, шесть из которых касаются строительства или реконструкции дорог. Об этом сообщила заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Елена Шерышева.

"Всего в списке приоритетных транспортных проектов ЕАЭС семь проектов, шесть из которых касаются строительства или реконструкции автомобильных дорог международного значения и один - железнодорожный. Сейчас мы думаем над механизмом реализации этих проектов на уровне союза", - сказала Шерышева изданию "СБ. Беларусь сегодня". Также, отметила она, есть национальные транспортные проекты, не включенные в перечень, но от которых возможен интеграционный эффект для ЕАЭС.

По ее словам, геополитическая ситуация оказала существенное влияние на транспорт и развитие транспортной инфраструктуры в ЕАЭС, потребовала изменения логистики и конфигурации международных транспортных коридоров. "Открылись новые возможности для развития сотрудничества с Китаем, Индией, Ираном, Пакистаном и странами Ближнего Востока, - сказала Шерышева. - Новую жизнь обретают классические коридоры Север - Юг, Европа - Западный Китай, "Новый Шелковый путь", Транскаспийский международный транспортный маршрут".

По ее словам, перед ЕАЭС и его государствами-членами открываются возможности "стать связующим звеном между рынками Европы, Азии и Ближнего Востока". Шерышева отметила, что рост грузооборота по коридору Север - Юг в прошлом году достиг 3 млн тонн, а в первом квартале 2023 года - 800 тысяч тонн, что по сравнению с аналогичным периодом 2022-го больше на 72%.

По ее словам, каждая из стран ЕАЭС вносит свой вклад в развитие транспортной инфраструктуры союза. Так, в контексте развития коридора Север - Юг РФ и Иран подписали соглашение о строительстве участка железной дороги Решт - Астара, которое начнется уже в 2023 году. Также в ближайшей перспективе российская сторона предусматривает завершить подготовку и подписание соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту Север - Юг в трехстороннем формате с участием Азербайджана и Ирана.