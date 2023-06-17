Слуцкий купил первый сошедший с конвейера автомобиль Lada X-Cross

Лидер ЛДПР сообщил, что машина переходит в собственность партии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня./ТАСС/. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что приобрел первый сошедший с конвейера бывшего завода Nissan в Петербурге автомобиль "Автоваза" Lada X-Cross 5. Машина, по его словам, переходит в собственность партии.

"Вот эта машина первая, я узнал, что она тоже продается, так что первая машина вот эта, которая сошла с производства - я покупаю как символ единения тех, кто исповедует здравый смысл, кто за Россию, кто за передовое производство. Поэтому эта машина сейчас становится собственностью партии ЛДПР", - сказал Леонид Слуцкий.

17 июня компания "Автоваз" перезапустила производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска предприятия.

Об автомобиле

Как уточнили в компании, городской кроссовер оснащен 160-сильным турбированным двигателем и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. В автомобиле установлены интеллектуальные системы безопасности ADAS: контроль утомляемости водителя, предупреждение о выезде из полосы, адаптивное переключение дальнего света, системы кругового обзора, экстренного торможения. Кузов оснащен панорамной крышей. Интерьер выполнен в спортивном стиле с применением эко-кожи, мягкого пластика и вставки под дерево.