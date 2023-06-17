В Смоленской области рассматривают создание фармкластера с участием партнеров из Индии

Врио губернатора Василий Анохин также отметил, что реализации проектов в медицинской и фармацевтической промышленности способствует наличие в регионе Смоленского государственного медицинского университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Смоленской области ведут переговоры с индийскими партнерами по вопросу создания производств фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм с перспективой дальнейшего формирования фармацевтического кластера в регионе, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора области Василий Анохин.

"Наличие у нас Смоленского государственного медицинского университета создает предпосылки для реализации проектов в медицинской и фармацевтической промышленности. В настоящее время мы ведем диалог с индийскими фармацевтическими компаниями по созданию производств фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм в Смоленской области, с перспективой формирования фармацевтического кластера на территории региона", - сказал собеседник агентства.

Как отметил врио главы региона, успешный региональный опыт реализации инвестиционных проектов в сфере тепличного овощеводства и близость к большому рынку сбыта Московской агломерации делают перспективным строительство в Смоленской области тепличных комплексов - в подобных проектах заинтересованы потенциальные инвесторы из КНР. Также рассматривается возможность создания совместных с Белоруссией производств.

"Сейчас мы формируем перечень зарубежных потенциальных партнеров, принимаем участие в международных форумах и выставках, взаимодействуем с отраслевыми союзами и ассоциациями иностранных государств, торговыми представительствами и, конечно, напрямую с иностранными компаниями. Многие из них имеют устойчивые торговые отношения с Российской Федерацией и по мере расширения своего присутствия на внутреннем рынке задумываются над созданием производств у нас в стране", - добавил Анохин.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.