Турция намерена увеличить экспорт до $400 млрд к 2028 году

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что экспорт по итогам 2023 года ожидается на уровне $265 млрд

СТАМБУЛ, 17 июня. /ТАСС/. Экспорт Турции по итогам 2023 года ожидается на уровне $265 млрд. К 2028 году она намерена увеличить его минимум до $400 млрд, сообщил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле, выступая на съезде союза экспортеров страны.

"Несмотря на неблагоприятную международную конъюнктуру, мы хотим обеспечить наш экспорт к концу текущего года на уровне $265 млрд, в будущем году планируем его в $285 млрд. Наша экономика продолжает рост на протяжении последних 11 кварталов. В 2028 году наша цель - $400 млрд и выше", - отметил Эрдоган.

Он назвал одной из основных задач нового правительства страны, сформированного после состоявшихся в мае парламентских и президентских выборов, снижение инфляции. "Мы вновь сведем вопрос инфляции к однозначному показателю", - подчеркнул Эрдоган.

В мае инфляция в Турции, по данным национального института статистики, составила 39,59% в годовом исчислении. ЦБ республики ранее сообщал, что к концу года показатель ожидается на уровне 22,3%.