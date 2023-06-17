Новгородские ИНТЦ и технопарк предоставят свои площади производителям средств реабилитации

В регионе также уже существуют производства по созданию доступной среды, товаров и услуг для людей с инвалидностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Новгородская область готова в следующем году предложить производителям средств реабилитации для участников СВО новые свободные площади технопарка "Трансвит" и возможности Центра коллективного пользования на базе Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ). Об этом сообщил ТАСС в ходе ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Мы приняли решение разработать специальные меры поддержки региональных производителей технических средств реабилитации: льготные займы, грантовая и субсидиарная поддержка, налоговые льготы, подключили к этой работе научный потенциал Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и ИНТЦ. А уже в следующем году готовы предложить производителям средств реабилитации новые свободные площади технопарка "Трансвит" и возможности Цента коллективного пользования на базе ИНТЦ, оснащенного современным оборудованием для производства средств реабилитации и осуществления научных исследований и разработок в этой сфере", - рассказал Никитин.

Он также отметил, что в Новгородской области уже существуют производства по созданию доступной среды, товаров и услуг для людей с инвалидностью: "Стройдоступность" занимается разработкой и изготовлением продукции для маломобильных групп населения. Здесь работают эксперты в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

"Филиал АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" в г. Великий Новгород (входит в Роскосмос) разработал коленный модуль "Актив 2" с внешним источником энергии и микропроцессорным управлением, который используется в составе модульного протеза нижней конечности. Характеристики изделия находятся на уровне импортных аналогов, серийно выпускаемые российские аналоги отсутствуют", - пояснил глава региона.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.