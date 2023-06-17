Forbes: Украине нужно $400 млрд, чтобы стать "энергетическим хабом Европы" к 2050 году

По данным журнала, план построен на прогнозе роста ВВП на 9% в 2023-2032 годах и на 3% в 2032-2050 годах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Украина собирается привлечь инвестиции на $400 млрд, чтобы стать "энергетическим хабом Европы" к 2050 году. Об этом сообщается в украинской версии журнала Forbes.

Согласно плану развития энергетики до 2050 года, с которым ознакомился журнал, Украина планирует увеличить генерацию электроэнергии в семь раз, добычу газа - в четыре раза, до 80 млрд куб. м в год, а добычу нефти - в 6,7 раза, до 15 млн тонн. По плану, Украина станет сама производить ядерное топливо, угольные теплоэлектростанции будут выведены из строя до 2035 года, их хотят заменить ТЭЦ и ТЭС на природном газе и биометане.

Уточняется, что план построен на прогнозе роста ВВП на 9% в 2023-2032 годах и на 3% в 2032-2050 годах.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, планы существенно превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию Украины. "Эти цифры не имеют никакой связи с реальностью", - приводит его слова Forbes.