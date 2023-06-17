Чехия к 2030 году утроит долю ветряной энергии в обеспечении нужд потребителей

В республике насчитывают около 200 ветровых турбин общей мощностью 340 МВт

ПРАГА, 17 июня. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил в субботу журналистам, что республика к 2030 году планирует в три раза увеличить долю ветряной энергии в обеспечении нужд национальных потребителей.

"Чехия, по сравнению с другими странами Европы, отстает в развитии электростанций, работающих на энергии ветра. В республике доля используемой ветряной энергии составляет только 1%, - отметил министр. - Правительство ныне предпринимает шаги, чтобы к 2030 году этот показатель возрос хотя бы в три раза".

В Чехии насчитывается примерно 200 ветровых турбин общей мощностью 340 МВт. В стране возводят еще несколько.

Сикела проинформировал, что среднестатистический по Евросоюзу показатель обеспечения потребителей энергией, выработанной ветряными электростанциями, составляет 17% от общего объема потребляемой энергии. Строительство ветровых турбин в республике должны ускорить стимулирующие этот процесс готовящиеся изменения в национальном законодательстве. Использование энергии ветра, по словам министра, положительно отразится на развитии промышленного производства и окажет самое позитивное влияние на экологию.