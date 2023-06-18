Песков: Россия со странами ОПЕК+ продолжит обеспечивать справедливые цены на энергорынках

По словам пресс-секретаря президента РФ, большая часть мирового ВВП генерируется в "остальном мире", а не на Западе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Россия продолжит развивать отношения со странами арабского мира и конкретно Персидского залива, в том числе в энергетической сфере, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

"Россия продолжит взаимодействие со многими государствами арабского мира, прежде всего, странами Персидского залива, в усилиях по обеспечению справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть. Я имею в виду формат ОПЕК+. И, в целом, мы очень удовлетворены тем, как у нас развиваются отношения, мы будем делать это дальше", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что "мир гораздо больше, чем Запад, и гораздо богаче, чем Запад". "Большая часть мирового ВВП генерируется сейчас именно в остальном мире, а не на Западе. И остальной мир развивается гораздо более динамично, чем страны Запада", - продолжил Песков. По его словам, сейчас происходит период очень серьезной трансформации, когда меняются правила игры в экономике, в политике, в международном праве. "И меняются они в сторону неприятия большинством государств в мире, в том числе и странами арабского мира, неприятия такого менторства в международных отношениях, неприятия попыток диктовать свои условия, неприятия попыток навязывать свою волю. И неприятия того, что раньше называлось колониализмом", - подчеркнул пресс-секретарь.

"В этом плане Россия будет поддерживать арабские страны. И Россия, и Китай, и другие государства в этом плане едины и имеют очень сходные или очень близкие позиции", - заключил он.

Развитие связей с арабским миром

Песков напомнил, что Россия имеет давние исторические и очень тесные отношения со странами арабского мира. Она оказывала помощь этим странам в становлении их промышленности, национальной экономики, в налаживании образования, медицины, перечислил он.

"Со многими Россия продолжает очень тесные, продвинутые партнерские отношения. Россия будет продолжать это делать. Мы заинтересованы. Мы считаем, что арабские страны - это наши друзья, наши партнеры. Мы считаем, что потенциал нашего сотрудничества, прежде всего, торгово-экономического, далеко не раскрыт, он гораздо шире, чем то, что мы имеем сейчас", - подытожил представитель Кремля.