Отмечается, что компетентные ведомства города оборудовали 600 торговых навесов, выполняющих роль социальных магазинов

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань сформировал развитую отраслевую структуру для выращивания и осуществления стабильных поставок широкого перечня овощной продукции. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

"Площадь земельных участков, отведенных под выращивание овощных культур, в Санья превышает 15,9 тыс. му (традиционная мера, равная 0,0666667 га, то есть в совокупности указанная территория превышает 1 тыс. га - прим. ТАСС), с которых ежегодно собирается 99 тыс. тонн урожая", - прокомментировало городское управление сельского хозяйства.

Местные власти, как отмечается, сформировали систему эффективного ценового контроля, которая позволяет обеспечивать благосостояние населения и одновременно стимулировать развитие аграрных производителей. Компетентные ведомства города оборудовали 600 торговых навесов, выполняющих роль социальных магазинов и конкурирующих с супермаркетами и овощными лавками. Тем самым поддерживается стабильный уровень цен.

Система функционирует с учетом отзывов потребителей, которые через специальную сервисную сеть в любой момент могут оставить комментарии и высказать пожелания по поводу работы тех или иных овощных ларьков. Эти меры позволяют на долгосрочной основе сохранять качественные и стабильные поставки.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйство. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.