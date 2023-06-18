Власти Хайнаня впервые подтвердили иностранный сертификат компетентности капитана судна

По данным газеты "Хайнань жибао", это стало "еще одной мерой по оптимизации системы контроля Хайнаньского порта свободной торговли"

ХАЙКОУ /Китай/, 18 июня. /ТАСС/. Управление по морским делам южнокитайской провинции Хайнань на этой неделе впервые подтвердило иностранный сертификат компетентности капитана судна. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как отмечается в статье, этот случай стал также первым в Китае официальным признанием соответствующего документа. В материале уточняется, что подтвержденный иностранный сертификат компетентности "принадлежит моряку, имеющему гражданство КНР".

Авторы издания называют это решение "еще одной мерой по оптимизации системы контроля Хайнаньского порта свободной торговли". В материале также говорится, что удостоверение капитана судна было получено в Сингапуре. Документ оформили на основании двустороннего межгосударственного соглашения о взаимном признании таких сертификатов.

Подтверждение иностранного документа означает, что капитан имеет право управлять судном, зарегистрированным в КНР. Кроме того, в соответствии с нормами международного права и китайско-сингапурскими договоренностями в Китае теперь могут признавать аналогичные иностранные сертификаты первого помощника капитана, старшего механика и его заместителя.

При подтверждении соответствующих иностранных удостоверений, как отмечается, существует одно правило: моряки должны пройти курсы по повышению квалификации и сдать экзамен, организованный компетентными госорганами Китая.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную основу. Местные власти создают привлекательные условия для инвесторов, развивают научно-производственную инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2025 году предпринимательская среда в провинции достигнет передового уровня по национальным стандартам, а в 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.