Международный авиакосмический салон открывается в Ле-Бурже после четырехлетнего перерыва

В ближайшую неделю парижский салон примет 304 делегации из 98 стран

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Международный авиакосмический салон в 54-й раз начинает работу в парижском пригороде Ле-Бурже. Традиционно одно из крупнейших в Европе мероприятий аэрокосмической отрасли проводится раз в два года, однако в 2021 году было решено отменить его из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В ближайшую неделю парижский салон примет 304 делегации из 98 стран. В общей сложности 2,4 тыс. компаний из 49 стран продемонстрируют свои достижения в авиационной и космической отрасли. Организаторы ожидают, что за это время выставку посетят более 300 тыс. гостей, в том числе почти 140 тыс. профессионалов. Россия в этом году на авиасалоне не представлена.

В день открытия на летное поле аэродрома Ле-Бурже прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон в сопровождении профильных министров, в том числе министра вооруженных сил Себастьена Лекорню и министра-делегата по вопросам транспорта Клемана Бона. 16 июня Макрон объявил о планах ежегодно тратить €300 млн на развитие авиапромышленности, чтобы сделать Францию лидером в производстве углеродно нейтральных самолетов.

Как сообщили в Елисейском дворце, во время осмотра стендов глава государства намерен встретиться с представителями компаний, которые предлагают инновационные решения в сфере снижения потребления топлива и разработки экологически чистого авиационного топлива. Также президент намерен встретиться с представителями стартапов и военно-промышленного комплекса.

Презентации и анонсы

В общей сложности профессионалам и обычным гостям шоу представят полторы сотни воздушных судов, как гражданских, так и военных, а также раритетные модели. Большинство премьер и объявлений участники приберегли непосредственно на дни авиасалона. Основным направлением в гражданской авиации станет снижение потребления топлива и повышение экологичности полетов - так называемая декарбонизация, то есть снижение выбросов углекислого газа. Кроме того, несколько компаний планируют представить свои модели "летающих такси" - малых пассажирских воздушных судов с вертикальным взлетом.

Авиасалон традиционно станет местом переговоров и подписания деклараций о намерениях или даже конкретных договоров на поставку авиатехники, оборудования и услуг. Так, по данным СМИ, в первые дни выставки авиаконцерн Airbus намерен заключить с индийским авиаперевозчиком IndiGo соглашение на поставку 500 самолетов семейства A320. Утверждается, что сумма сделки может достигать $50 млрд, однако официально эти цифры не раскрываются. Информации о предстоящих сделках их прямых конкурентов из американской Boeing пока нет, однако, как напоминает телеканал Бэ-эф-эм, на последнем авиасалоне Airbus заключил контракты на продажу 363 самолетов, а Boeing - менее чем 300.

Среди ярких экспонатов на этой выставке выделяют легкий самолет DragonFly от компании Blue Spirit Aero с 12 электромоторами, которые работают на водородных топливных элементах. Он будет впервые продемонстрирован публике в виде полноразмерного макета - летные испытания проводились с уменьшенной моделью, тогда как полноразмерный вариант полетит лишь в 2024 году. Также на выставке покажут перспективный легкий самолет Cassio от компании VoltAero с электрическими двигателями.

Военные разработки

Французская компания Turgis & Gaillard со своей стороны анонсировала презентацию беспилотного летательного аппарата Aarok, который должен составить конкуренцию американскому MQ-9 Reaper и турецкому Bayraktar TB2. Заявленная дельность полета этого аппарата массой 5,5 тонны составляет 24 часа, а стоимость - от €5 до €10 млн. Беспилотник аналогичного класса MALE Eurodrone представит и компания Airbus совместно с Dassault Aviation и Leonardo.

Кроме того, в ходе выставки будут представлены решения, касающиеся противовоздушной обороны, спутниковой навигации и современные авиационные комплексы, в том числе американский F-35 Lightning II. Что же касается перспективного европейского авиакомплекса шестого поколения FCAS/SCAF, то публике будет представлен лишь макет истребителя. Примечательно, что Airbus и Dassault Aviation, которые работают над проектом совместно с германскими и испанскими компаниями, проведут презентации отдельно друг от друга. Что именно будет продемонстрировано гостям выставки, пока не разглашается.