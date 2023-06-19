На Камчатке на трудоустройство подростков в летний период выделили более 30 млн рублей

По словам зампреда правительства региона Виктории Сивак, к работе уже приступили 1 559 человек

ТАСС, 19 июня. Власти Камчатки выделили более 30 млн рублей на занятость подростков в летнее время. Это позволит трудоустроить около 3,2 тыс. человек, сообщается в понедельник на сайте окружного правительства.

"На занятость подростков в бюджете края предусмотрено больше 30 млн рублей. К работе уже приступили больше 1 550 человек", - говорится в сообщении. Всего возможно трудоустроить около 3,2 тыс. подростков.

В летний период несовершеннолетние трудоустраиваются помощниками воспитателей, архивариусов, библиотекарей, аниматоров, хранителей фондов, редакторами. Также востребованными в регионе остаются рабочие профессии в сфере благоустройства и разнорабочие.

"На сегодня уже поступило 1 754 заявления и к работе приступили 1 559 человек. Также подчеркну, что представители бизнеса в трудоустройстве несовершеннолетних в этом году участвуют более активно. Хотя по-прежнему, большая часть ребят трудоустраиваются в муниципальные и бюджетные учреждения. Тем не менее, в этом году 15 организаций (в прошлом году их было 7) изъявили желание создать временные рабочие места в летний период", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Виктории Сивак.

23 июня на Камчатке пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа в России. Время возможностей". Для участия заявки подал 41 работодатель, они предоставляют более 1 100 вакансий для жителей Камчатки.

13 июня 2023 года внесены изменения в статью 63 Трудового кодекса РФ по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан. Для заключения трудового договора с подростком, достигшим 14 лет, согласие органов опеки и попечительства теперь не потребуется. Достаточно получить письменное согласие одного из родителей (попечителя). Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 14 лет, возможно с письменного согласия органов опеки, попечительства или другого законного представителя. 14-летние могут привлекаться к легкому труду, не причиняющему вреда их здоровью.