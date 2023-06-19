"Ъ": санкции США могут запретить General Electric обслуживать оборудование в России

Издание сообщило об опасности остановки поставок оригинальных запчастей и отказа иностранных инженеров от ремонтов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Расширенные санкции США могут запретить американской General Electric (GE) обслуживать в России газовые турбины на ТЭС. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Есть опасность остановки поставок оригинальных запчастей и отказа иностранных инженеров от ремонтов, пишет газета, ссылаясь на своих собеседников. В свою очередь, компания сообщила о проведении всесторонней оценки влияния нового пакета санкций США на работу в регионе, добавляет газета.

"Коммерсантъ" напомнил, что расширенные санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России, вступили в силу 18 июня. По информации источников газеты, ограничения коснутся и американской GE, которая продолжала выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также другого оборудования в промышленной отрасли. В сервисный контракт обычно входят удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замена запчастей, поясняет газета.

General Electric подтвердила "Коммерсанту", что заканчивает оказание инжиниринговых услуг в России. При этом, газета отметила, что не получила официальных разъяснений от компании. В российских компаниях, использующих машины GE, ситуацию также не прокомментировали.

По словам одного из собеседников "Ъ", американские компании могут закрыть доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории РФ. При этом, ЕС и США пока не вводили прямых санкций на поставку запчастей для энергетических газовых турбин.

Компетенции по обслуживанию турбин были развиты в стране за последний год, согласно словам собеседника "Коммерсанта" в этой отрасли. В России и дружественных странах есть специалисты и организации с подобным опытом работы, разъяснил он.

Всего в России, включая нефтегазовую отрасль и другие секторы промышленности, установлено более 1,7 тыс. иностранных турбин разной мощности, пишет газета со ссылкой на оценки Минпромторга.