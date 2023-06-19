Турецкий холдинг построит в Румынии газопровод от месторождения в Черном море

Стоимость газовой ветки протяженностью 308 км составит €530 млн

АНКАРА, 19 июня. /ТАСС/. Турецкий холдинг Kalyon Insaat в течение двух лет завершит строительство газопровода в Румынии для доставки газа с шельфового месторождения Neptun Deep. Об этом в понедельник сообщила газета Dünya.

Турецкая компания выиграла тендер на прокладку трубопровода и 16 июня подписала соглашение о реализации проекта с оператором газотранспортных систем Румынии Transgaz. Стоимость газовой ветки протяженностью 308 км составит €530 млн. Она протянется от побережья Черного моря до населенного пункта Подишор в 20 км к западу от Бухареста.

Турецкая сторона поставит порядка 100 тыс. тонн стальных труб, сварка которых начнется через три месяца. В течение двух лет газопровод должен быть введен в эксплуатацию и подключен к европейскому энергокоридору. Как пояснил член исполкома Kalyon Insaat Сердар Овер, речь идет о газопроводе BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия). Это частично реализованный проект газопровода в обход Украины. "Это очень важный коридор для энергетической безопасности Европы. Благодаря строящемуся трубопроводу газ из Черного моря сможет достичь Австрии", - сказал Овер.

По строящемуся турецкой стороной трубопроводу будет перекачиваться газ из румынского месторождения Neptun Deep, запасы которого оцениваются в 200 млрд куб. м. Топливо пойдет как внутренним потребителям, так и на экспорт. Расчетная мощность ветки прогнозируется на уровне 12 млрд куб. м в год. Она, по оценкам румынской стороны, сможет обеспечивать газом до 45% внутреннего потребления.