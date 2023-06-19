Подмосковная кондитерская фабрика "Победа" получила займ почти на 50 млн рублей

Общий объем инвестиций в этот проект составляет более 104 млн рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кондитерская фабрика "Победа" из г. о. Егорьевска воспользуется средствами займа Фонда развития промышленности Московской области в сумме около 50 млн рублей и приобретет оборудование для расширения выпуска своей продукции, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Сумма займа, одобренного для компании Фондом развития промышленности Московской области, составляет 49,5 млн рублей, которые будут направлены на приобретение оборудования для серийного выпуска кондитерских изделий: конфет, шоколада и вафельных батончиков. Общий объем инвестиций в этот проект составляет более 104 млн рублей, из которых 47% составят средства займа по льготной ставке", - приводятся слова главы министерства Екатерины Зиновьевой.

Она отметила, что реализация этого импортозамещающего проекта позволит создать на производстве компании около 30 новых рабочих мест. Площадь производственно-складского комплекса компании составляет почти 32 тыс. кв. м. Его мощности позволяют выпускать 22 тыс. тонн кондитерских изделий ежегодно, на производстве заняты более 1 000 сотрудников.

На рынке кондитерская фабрика "Победа" работает уже более 20 лет. Компания является производителем шоколада и кондитерских изделий, в перечне ее продукции наибольшей популярностью пользуются шоколадные плитки и шоколадные конфеты. Основные торговые марки - "Победа вкуса", "Мишки в лесу", "Соната", "Птица счастья" и другие.