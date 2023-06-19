VK и ИТМО подготовят разработчиков для создания и поддержки веб-сервисов

В учебном плане будет углубленное программирование на Java, параллельные вычисления, машинное обучение для больших данных, нагрузочное и стресс-тестирование распределенных систем, безопасность распределенных веб-приложений, децентрализованные системы, технологии распределенных реестров, блокчейн и другие темы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Институт прикладных компьютерных наук ИТМО и образовательный проект VK Education запустили набор студентов на магистерскую программу "Распределенные веб-сервисы", в рамках которой эксперты и преподаватели обучат специалистов создавать и поддерживать веб-сервисы. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"В Петербурге стартует набор студентов на новую корпоративную магистерскую программу "Распределенные веб-сервисы" - совместный образовательный проект VK Education и Института прикладных компьютерных наук ИТМО. Она нацелена на подготовку специалистов в области распределенных высоконадежных систем. Программа будет интересна абитуриентам с базовым IT-образованием", - сообщили в пресс-службе.

Лекции и семинары будут проводить эксперты VK и преподаватели ИТМО, отметили в пресс-службе. В учебный план войдут углубленное программирование на Java, углубленные параллельные вычисления, машинное обучение для больших данных, нагрузочное и стресс-тестирование распределенных систем, безопасность распределенных веб-приложений, децентрализованные системы, технологии распределенных реестров, блокчейн и другие темы.

В 2023 учебном году на программе предусмотрено 20 бюджетных и 30 контрактных мест, добавили в пресс-службе. Обучение пройдет в очном формате с элементами дистанционного и будет включать в себя 4-6 предметов в семестр по 8-10 пар в неделю. Остальное время будет отведено на решение прикладных, инженерных и научно-исследовательских кейсов от сервисов компании VK: "Одноклассников", "ВКонтакте" и Mail.ru.