В Тюменской области на ярмарке трудоустройства ожидают более 2,5 тыс. участников

Она пройдет 23 июня

ТЮМЕНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. участников ожидают на федеральном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства в Тюменской области, который пройдет 23 июня. Об этом в понедельник во время пресс-конференции сообщил директор департамента труда и занятости населения региона Александр Сидоров.

"На региональном этапе ярмарки, который проходил 14-15 апреля, охват составил 2 тыс. участников ярмарки. На федеральном этапе мы рассчитываем, что численность будет еще больше - 2,5-3 тыс. человек", - рассказал Александр Сидоров.

Основными площадками ярмарки станут: тюменский технопарк, штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" и торгово-развлекательном центре "РИО" в Тобольске, также принять участие в ярмарке можно будет во всех отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области. Более 100 крупнейших предприятий, среди которых АО "Аэропорт Рощино", АО "Транснефть Сибирь", АО "Почта России" и другие, представят более 150 вакансий. Желающие смогут пройти экспресс-собеседование, получить консультацию по открытию собственного дела и возможностях профессионального образования.

По данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, численность зарегистрированных безработных в регионе в 2023 году в 1,5 раза ниже, чем годом ранее. С начала года в органы службы занятости населения в регионе за содействием в поиске работе обратилось порядка 14,2 тыс. человек, трудоустроено 7,9 тыс., человек. На 15 июня 2023 года тюменскими работодателями заявлено 24, 5 тыс. вакансий. Численность зарегистрированных безработных в регионе в 2023 году в полтора раза ниже, чем годом ранее.

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" в этом году проводится впервые, первый региональный этап прошел 14-15 апреля одновременно на 940 площадках. Участие в мероприятии принимали порядка 9,2 тыс. работодателей. Второй, федеральный этап ярмарки запланирован на 23 июня. Организатор - Минтруд РФ, региональные органы власти и центры занятости при участи Минпромторга РФ, Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ, Росмолодежи, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Диалог".