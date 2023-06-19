Парламентарии России и Белоруссии уточнили параметры союзного бюджета 2022 года

По данным госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, доходная часть уточненного бюджета Союзного государства составляет 4,6 млрд рублей

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Члены Парламентского собрания Союза Белоруссии и России утвердили параметры уточненного союзного бюджета на 2022 год в связи с увеличением его доходной и расходной частей.

"В связи с внесенными изменениями доходная часть уточненного бюджета Союзного государства составляет 4 млрд 605 млн рублей, расходная - 3 млрд 324 рублей, профицит - 1 млрд 280 млн", - сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, выступая на заседании Парламентского собрания.

По его информации, в бюджет были внесены изменения, в результате которых доходная часть была увеличена на сумму 6,3 миллиона рублей за счет целевых остатков по чернобыльской программе и дополнительных доходов ТРО (телерадиовещательной организации - прим. ТАСС) Союзного государства. "При этом расходы возросли на 212,8 млн рублей", - уточнил Мезенцев.

Оп пояснил, что увеличение расходной части связано с началом финансирования в 2022 году одной из новых союзных программ и работой созданного межгосударственного центра единого таможенного комитета Союзного государства, который размещен в Минске. Также увеличение расходов связано с "оказанием гуманитарной помощи населению, проживающему в пострадавших районах Донецкой и Луганской народных республик, на 32 млн рублей". "Такая помощь оказывалась во исполнение решения Высшего Госсовета и Совета министров Союзного государства", - сказал госсекретарь.