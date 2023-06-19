Хуснуллин назвал важным для РФ и Таджикистана наладить прямые поставки сельхозпродукции

В качестве приоритетных направлений сотрудничества Москвы и Душанбе вице-премьер также назвал развитие финансовой инфраструктуры, в частности, взаимодействие в национальных валютах, а также сферу культуры

ДУШАНБЕ, 19 июня. /ТАСС/. Прямые поставки сельскохозяйственной продукции без посредников важно развивать России и Таджикистану. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Приоритетен транспорт - очень важна поставка сельхозпродукции своевременная [из Таджикистана] в Россию и продукции из России напрямую, минуя посредников", - сказал он.

Хуснуллин также отметил, что Москва и Душанбе в качестве приоритетных направлений сотрудничества рассматривают развитие финансовой инфраструктуры, в частности, взаимодействие в национальных валютах, а также сферу культуры. По его словам, российская сторона наметила большой план работы по всем сферам сотрудничества.

3 марта пресс-служба правительства Мордовии по итогам встречи главы республики Артема Здунова с министром сельского хозяйства Таджикистана Курбоном Хакимзодой сообщила, что власти Мордовии рассчитывают создать в Таджикистане оптово-розничный центр для выстраивания удобных цепочек поставок продовольствия в страны Азии. В свою очередь, Хакимзода предложил создать на территории Таджикистана совместное предприятие по производству мяса и молока в формате "умная ферма".