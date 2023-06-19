Молдавские фермеры возобновили антиправительственные протесты в Кишиневе

Сотни фермеров на тракторах направились из районов в столицу

КИШИНЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Молдавские фермеры возобновили в понедельник акции протеста после того, как переговоры с правительством об увеличении поддержки сектора провалились. Утром сотни фермеров на тракторах направились из районов в Кишинев, говорится в заявлении на странице Ассоциации "Фермерская сила" в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Протесты - следствие игнорирования кризисов в аграрной сфере в течение года со стороны власти. Теперь сельхозпроизводители вынуждены выбирать между банкротством в короткие сроки и протестом в столице", - отмечается в сообщении. В нем говорится, что фермеры из районов Фэлешть, Кагул, Кантемир, Леова, Хынчешть, Яловень, Каушаны, Штефан-Водэ, Унгены, Страшены, Криулень, Анений-Ной, Орхей, Теленешты и Резина отправятся на сельхозтехнике на акцию протеста в Кишинев. Во второй половине дня они должны прибыть в четыре согласованных с властями места сбора в пригородах столицы. Остальные выведут технику на трассы республиканского значения. На прошлой неделе аграрии в знак протеста заблокировали техникой ряд дорог. Тогда представители правительства пригласили их на переговоры, на которых они не сумели договориться.

Сельхозпроизводители требуют ввести временные ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выделить компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около 170 долларов за гектар, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить налог на добавленную стоимость за приобретение топлива. Кроме того, фермеры считают, что молдавский порт Джурджулешты на Дунае в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию.