Москва и Минск через неделю подпишут соглашение об аэропортовых сборах

По словам министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко, все тарифы на аэропортовые и аэронавигационные сборы будут выравнены с января 2025 года

ВИТЕБСК, 19 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия планируют через неделю подписать соглашение по унификации аэропортовых и аэронавигационных сборов. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Мы разработали проект соответствующего соглашения по унификации аэропортовых сборов и аэронавигационного обслуживания. Мы планируем его практически через неделю уже подписать. И с января 2025 года у нас будут выравнены все тарифы на аэропортовые и аэронавигационные сборы", - сказал он.

В начале апреля вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что разрабатываемое межправительственное соглашение предполагает взимание с самолетов страны - участницы Союзного государства сборов за аэропортовое и аэронавигационное обслуживание в размерах, которые не превышают размеров сборов и платежей, взимаемых с эксплуатантов воздушных судов в своем государстве.