Times: Rolls-Royce представила в Ле-Бурже систему электропитания авиации будущего

На авиасалоне компания продемонстрировала турбогенератор мощностью 800 кВт и двигатель, способный работать на синтетическом экологичном авиационном топливе

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Британская компания Rolls-Royce представила в Париже систему электропитания для самолетов будущих поколений. Об этом сообщила в понедельник газета Times.

На авиасалоне в Ле-Бурже компания продемонстрировала турбогенератор мощностью 800 кВт и двигатель, способный работать на синтетическом экологичном авиационном топливе. Согласно заявлению компании, новая технология даст ей возможность занять ведущую роль в зарождающейся отрасли и начать строительство самолетов нового типа для 40 пассажиров, а со временем и для 70.

Планируется, что новые производственные мощности Rolls-Royce будут находиться в континентальной Европе. Создание турбогенератора частично финансировалась германским федеральным министерством экономики и защиты климата. Проекты электрической и гибридной программ корпорации разрабатываются в ее центрах в Берлине, Мюнхене и Будапеште.

Rolls-Royce уже разрабатывает передовые технологии "воздушного такси" и коммерческие двух- и шестиместные самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.