Росконгресс и ИЦО заключили соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает кооперацию усилий по формированию актуальной деловой повестки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росконгресс и Информационный центр операторов (ИЦО) заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Документ был подписан первым заместителем директора Фонда Андреем Реутом и руководителем ИЦО Николаем Михайловым.

Соглашение предусматривает кооперацию усилий по формированию актуальной деловой повестки - с целью информационной и экспертной поддержки всех сторон, заинтересованных в повышении эффективности бизнеса в сфере грузовых железнодорожных перевозок на пространстве 1520 и оптимальном развитии российской железнодорожной инфраструктуры и машиностроения.

Также документом предусмотрены обмен информацией по вопросам, возникающим в процессе сотрудничества, проведение консультаций и формирование концепции конгрессно-выставочных мероприятий на основе аналитики ИЦО.

Росконгресс - профессиональная коммуникативная площадка, обладающая широким покрытием во многих сферах экономической деятельности. Развитие потенциала железных дорог, переориентация товаропотоков, создание института национальных ценовых индикаторов занимают особое место в содержательной архитектуре крупнейших международных событий Росконгресса - ПМЭФ и ВЭФ.

ИЦО - первый в России проект, сочетающий в себе функции информационно-ценового агентства, специализирующегося на анализе факторов востребованности и доступности грузовых вагонов, формировании прогнозов по ставкам на них. Основу выборки исследовательских мероприятий ИЦО образуют крупнейшие российские операторы железнодорожного транспорта и профильные машиностроительные структуры.