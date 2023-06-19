Вместимость терминала аэропорта Кирова увеличат в 2,5 раза к 650-летию города

Общий объем расходов на развитие аэровокзального комплекса составит 961,2 млн рублей

КИРОВ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют к 650-летию Кирова провести реконструкцию аэропорта Победилово, в результате чего он сможет принимать в 2,5 раза больше пассажиров. Об этом в понедельник сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона зампред правительства области Алексей Жердев.

"Мы планируем увеличение помещений для обслуживания пассажиров, включая зону досмотра, зал вылета и бизнес-зал с существующих 400 кв. м до 1 тыс. кв. м, это в 2,5 раза больше, за счет переноса части техпомещений на второй этаж аэровокзала. В итоге мероприятия позволят увеличить пропускную способность до 400 пассажиров в час. Это кардинально увеличит пропускную способность нашего аэропорта и его привлекательность для авиаперевозчиков", - сказал Жердев.

Он отметил, что в залы закупят новую мебель и оборудование, дороги к аэропорту отремонтируют, число парковочных мест увеличат более чем в три раза - с 60 до 200. Изменится и фасад здания, на нем появится световая надпись "Аэропорт" и будет сделана подсветка. Также власти планируют провести техническую модернизацию взлетно-посадочной полосы, аварийно-спасательной станции. Кроме того, к концу августа этого года планируется газификация аэропорта.

По словам Жердева, общий объем расходов на развитие аэровокзального комплекса - 961,2 млн рублей, в том числе 400 млн рублей предполагается выделить из областного бюджета. Все запланированные меры должны привести к увеличению пассажиропотока к 2025 году до 500 тыс. человек. По итогам прошлого года этот показатель составил 370 тыс. человек. Также планируется расширить маршрутную сеть и привлечь новые авиакомпании. Сегодня из аэропорта "Победилово" самолеты регулярно летают по четырем направлениям: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Нарьян-мар. В июле месяце компания "ЮВТ Аэро" запустит рейсы в Казань.

Жители региона регулярно жалуются на инфраструктуру в аэропорту Победилово: пассажиры, ожидающие рейс после досмотра, зачастую не могут комфортно разместиться в зале ожидания из-за его небольших размеров. Существующий аэровокзальный комплекс построен в 1969 году и имеет пропускную способность 200 пассажиров в час.

Подготовка к юбилею Кирова

Юбилей города Кирова будет отмечаться в 2024 году. К празднованию планируют привести в порядок многие здания в городе, предстоит реконструкция Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского художественного музея, драмтеатра, ведется ремонт фасадов жилых домов, планируется ремонт аэровокзального комплекса, обновление фасада железнодорожного вокзала, строительство фиджитал-центра. В план включены работы по рекультивации крупнейшей в Кирове свалки в поселке Костино, расчистке реки Хлыновки, благоустройству парка имени С. М. Кирова, Александровского сада, обновлению площади перед областной филармонией.

Событийная часть плана мероприятий к юбилею включает гастроли Большого и Мариинского театров, проведение международного фестиваля детских театров "Вятка - город детства", международного Васнецовского пленэра, концертов, джазового фестиваля, гастрофестивалей, выставок, форумов, тематических туров, краеведческого квеста, фестиваля граффити, фиджитал-турнира, мероприятий по продвижению Кировской области за пределами региона, в том числе на ВДНХ.