Times: пивоварни в Британии стали снижать крепость напитков из-за повышения акцизов

Согласно подсчетам университета Шеффилда, если каждая компания сократит градус на 0,3%, то она сэкономит в общей сложности около $320 млн

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Некоторые производителей пива в Великобритании стали снижать крепость продаваемых напитков в преддверии повышения акцизов в августе с тем, чтобы сократить свои налоговые издержки. Об этом в понедельник сообщила газета The Times.

По ее данным, с учетом того, что размер акцизов напрямую зависит от крепости алкогольного напитка, производители таких пивных напитков, как Foster's, Spitfire, Old Speckled Hen и Bishops Finger, стали продавать пиво с меньшим градусом. Издание привело следующий пример: при крепости 4,5% акциз для каждой бутылки емкостью 0,5 л янтарного эля Spitfire составляет £0,43 ($0,55), в то время как при крепости 4,2% - £0,4 ($0,51).

В связи с этим другие пивоваренные компании, производящие в том числе пиво Heineken, Amstel , John Smith's и Newcastle Brown Ale, не исключили, что также снизят крепость своих напитков. Согласно подсчетам университета Шеффилда, если каждая пивоварня сократит крепость на 0,3%, то она сэкономит в общей сложности около £250 млн ($320 млн) на налоговых отчислениях.

Пивоварня Green King, которая производит Old Speckled Hen, прямо заявила, что снижение крепости напитков обусловлено необходимостью сокращать издержки на фоне высокой инфляции в Великобритании. В свою очередь компания Shepherd Neame, которая продает пиво под брендами Spitfire и Bishops Finger, дала другое объяснение: "Потребители все чаще выбирают напитки с меньшим содержанием алкоголя в рамках здорового образа жизни".