Сбер начал собирать документы владельцев иностранных евробондов для осуществления выплат

Учет прав на них ведется в иностранных депозитариях

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сбербанк начал сбор документов для установления владельцев еврооблигаций, учет прав на которые ведется в иностранных депозитариях, для осуществления выплат. Об этом говорится в сообщении на сайте банка. Облигации были выпущены дочерней финансовой организацией Сбера SB Capital S.A.

"Сбербанк запустил процедуру установления сведений о владельцах субординированных еврооблигаций эмитента SB Capital S.A. (ISIN XS0935311240 и ISIN XS0848530977) путем сбора документов, подтверждающих наличие и размер обязательств по ним перед их владельцами. Процедура инициирована для осуществления выплат владельцам указанных ценных бумаг, учет прав на которые ведется в иностранных депозитариях", - пояснили в банке.

С учетом требований российского законодательства и ограничений, наложенных иностранными государствами, для участия в процедуре держателям еврооблигаций следует заявить о наличии у них прав на выплаты по еврооблигациям, направив предварительную анкету физического или юридического лица на адрес электронной почты eurobonds@sber.ru не позднее 19 июля 2023 года, отмечается в сообщении.

Заявление и документы, подтверждающие наличие и размер обязательств по еврооблигациям, подлежат представлению по форме и в сроки, указанные в инструкции по сбору документов.

Выплаты будут осуществляться на рублевые счета владельцев еврооблигаций, открытые в Сбербанке.