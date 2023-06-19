"Совкомфлот" направит на выплату дивидендов 10,189 млрд рублей

Это составляет 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО за 2022 год

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. "Совкомфлот" направит более 10 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 2022 года - из расчета 4,29 рублей на одну обыкновенную акцию. Такое решение приняли акционеры компании на общем годовом собрании. Об этом сообщила пресс-служба общества.

"Годовое общее собрание акционеров ПАО "Совкомфлот" приняло решение направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 10,189 млрд рублей, или 50% скорректированной чистой прибыли компании по МСФО за 2022 год, что составляет 4,29 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 5 июля текущего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании отметили, что "Совкомфлот" сохраняет планы по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2023 год. Также компания ожидает сохранения высоких уровней выручки и рентабельности в среднесрочной перспективе в связи с благоприятной рыночной конъюнктурой и устойчивой работой индустриального сегмента бизнеса.

"ПАО "Совкомфлот" отмечает приверженность действующей дивидендной политике и планам по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО по результатам 2023 года", - подчеркнули в "Совкомфлоте".

По данным на 14:58 мск, акции компании в ходе торгов на Московской бирже росли до 89,67 рублей за бумагу (+1,53%).

Основным акционером "Совкомфлота" является государство - 82,8% акций. Миноритарным акционерам принадлежит 15,6% акций, 1,6% находятся на балансе дочерней организации.