19 июня, 13:29

В МИД РФ заявили о необходимости укреплять связи со странами Африки

Посол по особым поручениям российского дипведомства, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров призвал развивать авиасообщение с континентом, а также создавать транспортно-логистические центры и промышленные зоны

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. России необходимо продолжать устанавливать прямые рейсы со странами Африки и расширять связи в регионе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

"Важно продолжить работу по установлению прямого авиасообщения со странами региона, расширению сети руспосольств и, совершенно справедливо, торгпредставительств, представительств россотрудничества, корпунктов, увеличить число межправительственных комиссий", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, одним из самых главных направлений является создание транспортно-логистических центров и промышленных зон в странах Африки. "Потому что нам нужны площадки, на которых мы могли бы закрепляться. Вот так вот просто в воздухе торговать невозможно. Нужны хабы продовольственные, энергетические, для удобрений, для всего", - добавил дипломат. 

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РоссияОзеров, Олег Борисович
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